Житель Тюмени ответит в суде за пьяное ДТП

Прокуратура Тюменской области

Водителя, обвиняемого в дорожной аварии с пострадавшими, осудят в Заводоуковске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, пьяный 35-летний тюменец на Mazda CX-7 возвращался из Курганской области. Под Заводоуковском он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Sandero Stepway. В результате аварии 33-летняя жительница Заводоуковска получила тяжкий вред здоровью.

Тюменец признал вину в ДТП. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.