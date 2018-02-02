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Житель Тюмени ответит в суде за пьяное ДТП

15:43 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Прокуратура Тюменской области

Водителя, обвиняемого в дорожной аварии с пострадавшими, осудят в Заводоуковске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, пьяный 35-летний тюменец на Mazda CX-7 возвращался из Курганской области. Под Заводоуковском он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Sandero Stepway. В результате аварии 33-летняя жительница Заводоуковска получила тяжкий вред здоровью.

Тюменец признал вину в ДТП. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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Теги: ДТП , Заводоуковск

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