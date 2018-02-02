Жилищные сертификаты получат федеральные льготники

фото Тюменского гарнизона

На сумму 14,87 млрд рублей будут выпущены государственные жилищные сертификаты в 2018 году. Будет выдано 7 тыс. 273 сертификатов категориям граждан, которые установлены федеральным законодательством. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Обладателями сертификата станут: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований, сообщает пресс-служба правительства России.