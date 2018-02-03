Предприниматель из Тобольска обманула туристов

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Предприниматель из Тобольска под видом оказания туристических услуг получила 1,3 млн рублей от 16 клиентов, которые планировали отдохнуть в России и за рубежом.

Тобольская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, тобольская предприниматель с апреля по сентябрь 2017 года обманула 16 клиентов, планировавших свой отдых за рубежом или в России. Она получила от них более 1,3 млн рублей, которые похитила. В результате этого отдых людей был сорван. Большинство пострадавших – тоболяки. Потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Тобольский городской суд рассмотрит дело по существу. Добавим, санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.