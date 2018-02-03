up

3.02.2018 суббота

USD 56,0408

EUR 70,0958

В Тюмени -17..-19 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Предприниматель из Тобольска обманула туристов

17:10 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sledcom.ru

Предприниматель из Тобольска под видом оказания туристических услуг получила 1,3 млн рублей от 16 клиентов, которые планировали отдохнуть в России и за рубежом. 

Тобольская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, тобольская предприниматель с апреля по сентябрь 2017 года обманула 16 клиентов, планировавших свой отдых за рубежом или в России. Она получила от них более 1,3 млн рублей, которые похитила. В результате этого отдых людей был сорван. Большинство пострадавших – тоболяки. Потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Тобольский городской суд рассмотрит дело по существу. Добавим, санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба  прокуратуры Тюменской области. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: мошенничество , предприниматель , Тобольск , туристы

Последние новости

20:14 Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России
19:56 АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество Фото
19:24 Школьники продемонстрируют навыки выживания и алгоритм действий во время ЧС
19:16 В Тюмени наградили сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних Фото
18:31 Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО
18:12 В Тюменской области создали портрет добровольца
18:01 Тюменцы, нарисовавшие самые добрые рисунки, получат подарки
17:59 3 февраля - события дня
17:48 НКО приглашают к участию в конкурсе "Наш регион"
17:37 В Тюменской области назвали лучших знатоков информатики
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

Владимир Якушев: эффективность господдержки промышленности необходимо повышать

Политика

Владимир Путин: промышленный рост нужно стимулировать на региональном уровне

Владимир Путин: экономический рост - ключевое условие повышения качества жизни людей

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Экономика

В Голышмановском районе жители ратуют за качество ремонта мостов и плотин

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

"Сургутнефтегаз" добыл в Уватском районе шестьсот пятьдесят тысяч тонн нефти

Общество

Школьники продемонстрируют навыки выживания и алгоритм действий во время ЧС

В Тюмени наградили сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

В Тюменской области создали портрет добровольца

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО

Тюменские футболисты обыграли астраханский "Волгарь"

Тюменская велосипедистка стала дважды бронзовым призером международных соревнований

Происшествия

Предприниматель из Тобольска обманула туристов

В Тюменской области мужчина перевозил пассажиров по тонкому льду Туры

Житель Сладковского района поджег дом с людьми
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+