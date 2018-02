Тюменская инди-рок группа выпустила первый музыкальный альбом

Фото Антона Кондюкова

Тюменская инди-рок группа The Sunshakes выпустила первый музыкальный альбом под названием "В каком-то смысле". Творчество коллектива, ведущего летопись с августа 2016 года, доступно для знакомства каждому в их группе в социальной сети "ВКонтакте".

В составе группы трое музыкантов: Вера Чистякова — бас-гитара, Александр Евсеев — ударные, Марчел Чапа — гитара. Песни пишут сами. Из представленных в альбоме 12 треков у 11 авторство Марчела. Одну написала Вера.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" музыканты Вера Чистякова и Марчел Чапа, еще столько же песен у коллектива осталось лежать до лучших времен, а точнее — до второго альбома.

Фото Алексея Миллера

"Нельзя сказать, что альбом о чем-то конкретном. Мы ничего особенного не планировали донести до публики, - начал разговор музыкант Марчел Чапа. - Я вообще не думал, что у нас публика будет. Пусть каждый услышит в этих песнях что-то свое. Лично я, например, в песне "Солнце" хотел сказать, что его люблю и это очень хорошо. Этот альбом мы записали летом 2017 года. У нас классический состав: гитара, бас и барабаны. Поэтому мы играем рок, хотя пытались сделать и одну песню в стиле регги. Над альбомом мы работали примерно месяц. Делали все сами: записали, спели, свели и смастеринговали - полный DIY. Запись проходила на легендарной тюменской студии "Студия Раз""

Вера Чистякова добавила, что в числе сложностей значилась и запись барабанов - барабанщик два месяца прописывал свою партию, но не смог свести также, как оригинал по уровню звука.

Фото Алексея Миллера

"Так это стало второй версией альбома – с более интересными ударными, но с другим качеством звучания. Да, согласна с Марчелом, у нас никакого замысла не было — только чувство, искра. Единственная песня на английском "Stars Fall" написана мной. В ней я пою о потерянной близкой дружбе, показывая весь масштаб лишь через один незначительный, но очень поэтичный момент", - рассказала девушка.

Как пояснили ребята, их аудитория, до момента выхода альбома, состояла в основном из друзей и случайных гостей на концертах. По их словам, в Тюмени не так много любителей подобных инди-проектов, поэтому аудитория очень маленькая, но близкая по духу.

До этого они выступали в родной Тюмени в пабе "Ё-бург", в творческом пространстве "Дом Печати" и в "Rocketa Club". С выходом альбома многие российские группы в социальных сетях, следящие за новостями в отечественной музыке, охотно делились с читателями творчеством тюменских ребят.

Фото Алексея Миллера

Коллектив The Sunshakes стал своего рода творческим проектом музыкантов других коллективов: Вера и Саша играли в группе The Dice, а Марчел в группе Южный Парк со своим братом и Мишей Пуценко. Как рассказал Марчел, в Южном Парке играли песни Пуценко, но были и свои задумки. Так возникла идея собрать новую группу. Общаясь с ребятами из The Dice и слушая их творчество, Марчел видел, что музыкальные вкусы совпадают, поэтому и предложил Вере создать нечто общее.

"Да, так мы стали собираться в маленьком офисном помещении, где Марчел работал преподавателем английского языка, и играли его песни. Потом соло-гитарист из моей группы Саша заинтересовался и предложил себя в качестве ударника. Так мы и собрались втроем. Это было чем-то вроде глотка свежего воздуха с очень приятным предчувствием. Уже в августе 2016 года мы начали репетировать в гараже у нашего друга", - пояснила Вера Чистякова.

Несмотря на новый виток в развитии, планов на будущее у группы не просматривается: сразу после записи альбома дороги музыкантов разошлись в разные стороны. Ударник отправился в армию в воздушно-космические силы, а Марчел переехал в Москву.

"На данный момент в Тюмени я одна, - добавляет Вера Чистякова. - Я осталась с одним проектом You no st.(ex. The Dice), у которого тоже скоро выйдет альбом. Но The Sunshakes мне безумно не хватает. Кто знает, может в будущем мы еще соберемся, придумаем песен и может даже что-нибудь запишем. У нас осталось много классных треков, просто безумием будет не сделать этого"

Фото Алексея Миллера

В продолжение темы будущего музыканты поделились с корреспондентом "Тюменской линии" своими соображениями на счет отечественного музыкального рынка. По их словам, в России происходит активное возрождение необычных музыкальных форматов.

"Необычная музыка популярна лишь в каких-то кругах, о ней знают не все, но она настолько грандиозна, что иногда и не верится, что это сделано в России. Это радует. Конкретно в Тюмени такой жанр как инди и множество его ответвлений, которые сейчас несут в себе свежий и новый звук, или какие-то новые вещи в других жанрах, еще живут. Но если кто-то что-то делает, то все как правило очень быстро исчезает, и никто не знает куда. Не все, конечно: сейчас лично я знаю из подобного того же Михаила Пуценко, группу Hoking, Solar Zero, Тупые Уроды. Но все крутится вокруг фолка, рока и металла. Эти ребята хороши в своем деле, у нас много классных групп, но я говорю о том, что вне этих рамок", - рассказала Вера Чистякова.

Позитивное начало рассуждений она дополнила пессимистичным дополнением. По ее словам, с живой музыкой в Тюмени обстановка плачевная. Все держится на владельцах клубов и организаторах, которые не сдаются и держат все на плаву.

"Но, я думаю, что скоро все придет в норму. Играя непопулярную музыку, денег особо не заработаешь. Чтобы работать в этой сфере, надо быть не в андерграунде, а в теме и понимать, чем можно зацепить как можно большее количество людей. У нас в городе зарабатывают музыкой в основном те, кто играют в барах и пабах каверы на популярные песни. То есть музыкой они зарабатывают не своей, а только исполнением. Лично я, да и Марчел думаю тоже, не воспринимали это все как работу. Для нас это что-то классное — дело, в которое можно вложить чувства, эмоции, что-то сотворить, и получить от этого удовольствие, драйв. Прикоснуться к магии, которую очень трудно объяснить", - подытожила музыкант Вера Чистякова.

Владислав Соколов