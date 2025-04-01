Чистую питьевую воду получили жители деревни Падерина Тюменского района

Тюменский водоканал Тюменский водоканал

Чистую питьевую воду получили жители дер. Падерина Тюменского района. Новые сети построены в рамках концессионного соглашения, сообщает Тюменский водоканал.

Это часть большого проекта по обеспечению качественным ресурсом населенных пунктов, расположенных по Московскому тракту. От города до пос. Московский проложено около 4 км водопроводов, еще 3,7 км сетей построено от п. Московского до д. Падериной. Новые сети уже запущены в работу, чистая вода пришла в дома сельчан.

"Этот проект имеет большую социальную значимость. В деревне, где проживает больше тысячи человек, никогда не было качественного ресурса. В водопровод поступала вода напрямую из скважины. Реализуя концессионное соглашение, мы выполнили свои обязательства. До конца следующего года планируем подать городскую воду в другие населенные пункты, расположенные по Московскому тракту, куда сейчас прокладываем сети", - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Чтобы пусконаладочный процесс прошел незаметно для абонентов, все сети деревни были предварительно промыты. Специалисты предприятия усилили контроль качества ресурса в распределительной сети. Случаев нарушения качества воды у жителей не зафиксировано.