Шестнадцати тюменцам вручили медаль "Отец солдата"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Награды общественного признания "Отец солдата" вручили мужчинам, воспитавших достойных защитников Отечества, в Тюменской областной думе 24 апреля. Матерям воинов выразили слова благодарности и признательности за воспитание сыновей.

"Они ценой своей жизни защищают нашу Родину и нас с вами. Мы должны хранить память о героях вечно", - подчеркнул первый заместитель председателя законодательного органа, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Участников церемонии приветствовал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он обратился к родителям бойцов.

"Воспитание настоящих граждан России – это ежедневный труд. Детей невозможно воспитать на словах, а только на собственном примере. Все, что вы вложили в своих детей, они сейчас показывают на передовой. Ваша огромнейшая заслуга в том, что вы вырастили настоящих мужчин, защитников Родины, которые проявляют чудеса мужества и отваги на поле боя", - отметил он.

К участникам торжественной церемонии обратился председатель областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Степан Киричук.

"От имени более 400 тысяч ветеранов Тюменской области благодарю вас за работу по воспитанию ваших доблестных сыновей", - сказал депутат облдумы.

Председатель правления региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава", ветеран СВО Олег Ямпольский заявил, что такие мероприятия важны и необходимы. Он отметил, что испытывает гордость от того, что может пожать руку отцам, воспитавшим таких сыновей, героев. Поддержал родителей, потерявших детей.

"Вы не сломались, продолжаете жить, заниматься общественной деятельностью, помогать фронту. Вы пример для нас. Есть такая фраза: быть воином – жить вечно. Наши парни останутся у нас в сердцах, душе, сознании до конца наших дней. Спасибо за воспитание достойных мужей", - подчеркнул ветеран спецоперации.

С ответным словом от награжденных выступил Николай Герасимов из деревни Речкина Тюменского района. Они с супругой Еленой проводили на СВО старшего сына Николая, которого мобилизовали в октябре 2022 года.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мама рожает ребенка в муках, воспитывает в любви, уважении к родителям. Мы, отцы, воспитываем в сыновьях силу духа, патриотизм. Все награжденные родители воспитали достойных сыновей. Когда мы объединяемся, становимся коротким кулаком. Наши сыновья выполняют свой долг там, мы помогаем им здесь, победа будет за нами", - подытожил он и поздравил присутствующих с наступающим юбилеем Великой Победы.

Добавим, всего в Тюменской области вручили 174 медали "Отец солдата".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина