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В Тюмени создали экспозицию о судостроительном заводе

Общество, 17:43 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Тюменский Судостроительный: сталь, вода и подвиг" откроют в Музейном центре перспективных технологий (ул. Орджоникидзе, 47) 29 апреля в 18 часов.

Проект посвящен истории легендарного судостроительного завода от истоков сибирского кораблестроения до начала XXI века и вкладу тюменских корабелов в Победу СССР в Великой Отечественной войне, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Организаторы экспозиции расскажут о трудовом подвиге работников завода, которые в тяжелейших условиях обеспечивали фронт и тыл речными судами и военной техникой, и героях, служивших на тюменских судах. Посетители увидят уникальные архивные документы, фотографии, макеты, детали торпедных катеров и полотна с пейзажами старой Тюмени.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , судостроительный завод

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