Жители Тюменской области приняли участие в личном приеме Артема Жоги

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Жители Тюменской области приняли участие в личном приеме граждан, который провел полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Пост об этом в Telegram-канале оставил глава региона Александр Моор.

Жительница Ишима Анастасия Белова рассказала, что требуется ремонт ул. Декабристов. Здесь проживает много семей с детьми, рядом расположена школа, поэтому интенсивность движения транспорта большая.

"О проблеме мы знаем, запланирован ремонт от ул. Казанской до дома №69. На этом участке в скором времени появится асфальтовое покрытие", — сказал Александр Моор.

Еще одна жительница Ишима Наталья Оборнева попросила о благоустройстве территории в районе многоквартирных домов №2а и 4 на ул. Сургутской. Сейчас там пустырь.

"Сообщил, что для этого общественного пространства разработан дизайн-проект. Ишимцы за него проголосовали. По всему периметру площадки пройдет велодорожка, запланировано устройство детской зоны. Это будет местом отдыха жителей восьми многоквартирных домов", — добавил губернатор.

В ближайшее время начнутся работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

из Telegram-канала Александра Моора