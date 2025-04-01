  • 24 апреля 202524.04.2025четверг
  • USD82,3637
    EUR94,5723
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер южный

Жители Тюменской области приняли участие в личном приеме Артема Жоги

Губернатор, 18:33 24 апреля 2025

скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Жители Тюменской области приняли участие в личном приеме граждан, который провел полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Пост об этом в Telegram-канале оставил глава региона Александр Моор.

Жительница Ишима Анастасия Белова рассказала, что требуется ремонт ул. Декабристов. Здесь проживает много семей с детьми, рядом расположена школа, поэтому интенсивность движения транспорта большая.

"О проблеме мы знаем, запланирован ремонт от ул. Казанской до дома №69. На этом участке в скором времени появится асфальтовое покрытие", — сказал Александр Моор.

Еще одна жительница Ишима Наталья Оборнева попросила о благоустройстве территории в районе многоквартирных домов №2а и 4 на ул. Сургутской. Сейчас там пустырь.

"Сообщил, что для этого общественного пространства разработан дизайн-проект. Ишимцы за него проголосовали. По всему периметру площадки пройдет велодорожка, запланировано устройство детской зоны. Это будет местом отдыха жителей восьми многоквартирных домов", — добавил губернатор.

В ближайшее время начнутся работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

из Telegram-канала Александра Моора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Артем Жога , личный прием , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 24.04.2025Жители Тюменской области приняли участие в личном приеме Артема Жоги
17:10 24.04.2025Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 15 мая
11:18 24.04.2025Тюменская область заняла первое место по реализации нацпроектов в 2024 году
17:43 23.04.2025Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" готовятся к онлайн-собеседованию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора