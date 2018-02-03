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Первый специализированный агрокласс открылся в Ишимском районе

17:00 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

Первый агротехнический класс-лаборатория начал действовать в Новотравнинской школе Ишимского района. 

В реализации проекта активное участие приняли педагоги, школьники и их родители.  Школьники младших и средних классов сами сделали макеты, которые рассказывают о процессе сбора и переработки зерна. Одна из главных задач агрокласса – профориентационная работа среди школьников и их знакомство с сельскохозяйственными профессиями.

Как рассказал начальник отдела образования Ишимского муниципального района Андрей Штефан, открытие агрокласса в Новотравнинской школе позволит проводить интегрируемые уроки большей практической направленности.   

На занятиях в агроклассе школьники не только узнают о профессиях, нужных селу, но и смогут проводить опыты на уроке биологии, посетить музей и узнать историю села на уроках обществознания.

"Мы заинтересованы в развитии системы агроклассов. Ваши выпускники – это наши абитуриенты, которым мы всегда рады", - подчеркнул директор Ишимского многопрофильного техникума Сергей Конев на открытии агрокласса.

Надо отметить, что школа совместно с Центром занятости Ишима и Ишимского района уже провела профориентационную диагностику учащихся 8-9 классов. В школе активно практикуются выездные экскурсии старшеклассников на сельхозпредприятия Ишимского района, где ребят знакомят с профессиями механизатора, комбайнера, агронома и другими специальностями агропромышленного профиля.   

На торжественном открытии агрокласса было подписано трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве школы, Ишимского многопрофильного техникума и администрации Ишимского района. На сегодняшний день агрокласс в Новотравнинской школе первый, но в ближайшем будущем планируется открыть такие классы во всех школах Ишимского района.

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Соб. инф.

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Теги: Ишимский район , профориентация , сельские школы , сельское хозяйство

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