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В Тюмени наградили сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

19:16 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени наградили сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних/Фото ИА "Тюменская линия"

Юбилей службы по делам несовершеннолетних и защите их прав отметили в Тюмени. Торжественная церемония, которую посетили представители всех муниципалитетов юга Тюменской области, прошла в ДК "Нефтяник" 2 февраля.

100 лет на страже детства стоят специалисты службы – с тех пор, как в январе 1918 года был принят декрет "О комиссиях для несовершеннолетних" и взят курс на социальное воспитание детей и подростков. Через 3 года была образована комиссия по улучшению жизни детей, руководившая деятельностью всех государственных учреждений и организаций, ведущих борьбу с детской беспризорностью.

В Тюмени наградили сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних/Фото ИА "Тюменская линия"

Спустя сто лет специалисты службы обеспечивают защиту прав и законных интересов детей и подростков, выявляют неблагополучие и помогают в организации помощи ребенку и семье, занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики.

"Работа очень ответственная, сотрудники комиссии должны быть немного психологами, немного воспитателями, даже в какой-то степени мамами и папами для детей, - рассказывает член комиссии по делам несовершеннолетних Викуловского района Екатерина Миллер. - У нас расширяется штат службы, много программ работает, применяем инновационные технологии, и это дает результаты. Шесть лет назад у нас было 24 подростка, совершивших преступления, сейчас в разы меньше".

Уникальным примером межведомственного взаимодействия назвал работу служб, занятых защитой прав детей,  вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он поблагодарил юбиляров и отметил значительные результаты, которых удалось добиться в последние двадцать лет.

"Я вспоминаю годы, когда сам был в комиссии в 1998-2001 годы. За это время произошли большие изменения. В те годы детей трудных было больше, и проблем немало, были трудные условия в социальной сфере и в экономике. Но мы прошли это время, выстояли, и у нас многое получилось. Спасибо тем, кто работает сейчас и работал тогда, за ваше доброе отношение к своей миссии. Пусть у вас и дальше все получается", - сказал он.

В Тюмени наградили сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних/Фото ИА "Тюменская линия"

1,4 тыс. семьям региона помогают представители комиссии по делам несовершеннолетних – такую цифру привел начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов в поздравительном слове. Он отметил, что совместными усилиями органов профилактики удалось добиться снижения преступности среди несовершеннолетних жителей региона. Благодарность, пожелания и поздравления сотрудникам и ветеранам службы адресовали представители депутатского корпуса, следственного комитета, прокуратуры, департамента социального развития. Юбиляры получили заслуженные награды. Людей, отдавших работе в комиссии более 15 лет, наградили памятной медалью "Сто лет на страже детства".   

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Марина Тимофеева из Упоровского района - одна из тех, кто принимал поздравления с праздником. 

"Особый случай в моей практике – семья, состоявшая в нашем банке данных лет восемь. Мы добились того, что пролечили маму от алкогольной зависимости, она побывала в реабилитационном центре, не злоупотребляет спиртным уже больше двух лет. Дети счастливые, говорят, что у них дома все хорошо. Для нашей комиссии то, что мы смогли помочь этой семье – настоящая победа", - рассказала она.

Как напомнил исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, в России стартовала программа "Десятилетие детства". Он выразил уверенность в том, что положительных примеров, связанных с защитой прав детей, станет больше.  

Татьяна Ковалева

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Теги: несовершеннолетние , помощь , Сергей Сарычев , юбилей

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