АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

АО «ПРОДО Тюменский бройлер» и правительство Тюменской области развивают сотрудничество. Фото https://admtyumen.ru/

До 50 тыс. тонн готовой продукции будут увеличены объемы производства АО "ПРОДО Тюменский бройлер" в ближайшие годы. Соглашение о намерениях по инвестиционной деятельности в сфере агропромышленного комплекса подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Группы "ПРОДО" Петр Илюхин.

По словам главы региона, это очень важное событие для агропромышленного комплекса региона. Предприятие является одним из ведущих на своем направлении, оснащено высокотехнологичным оборудованием и имеет развитую сеть сбыта. Продукция реализуется в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и еще в 65 регионах России.

"Это хороший показатель, но не предел. Коллективу предприятия по силам расширять рынки сбыта. Документ, который мы подписываем, учитывает нашу взаимную заинтересованность в обеспечении потребителей продукцией высокого качества. Важно, что он четко регламентирует приоритетные направления совместной работы. Наша главная общая цель – это повысить показатели предприятия, увеличить объемы производства готовой продукции. Убежден, что соглашение станет хорошим импульсом для дальнейшего развития предприятия, его экономической устойчивости, повышения конкурентоспособности", - подчеркнул Владимир Якушев.

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" расположено в селе Каскара. Оно является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области. Группа "ПРОДО" реализует масштабную поэтапную программу модернизации и расширения мощностей птицефабрики. В 2018 году стартует очередной проект развития предприятия, реализация которого рассчитана на три года.

"На первом этапе мы планируем инвестировать в проект 1,6 миллиарда рублей, - сообщил генеральный директор группы "ПРОДО" Петр Илюхин. - Это позволит увеличить объемы производства на 7 тысяч тонн готовой продукции".

К 2021 году на "ПРОДО Тюменский бройлер" будут построены шесть новых птичников, реконструированы шесть существующих корпусов по откорму поголовья. Также будет проведена реконструкция всей технологической цепочки, в том числе инкубатора, убойно-перерабатывающего комплекса. В результате реализации проекта будут увеличены объемы производства на семь тысяч тонн в год, повысится качество продукции, появятся новые рабочие места, а местный бюджет получит дополнительные налоговые отчисления.

История нынешнего "ПРОДО Тюменский бройлер" началась в 1976 году в селе Каскара. Оно было создано для обеспечения потребностей жителей северных городов Тюменской области в сельхозпродукции. Сейчас предприятие входит в состав крупного агрохолдинга – Группы "ПРОДО".

Его первоначальная мощность производства составляла 1 тыс. 200 тонн мяса в живом весе в год. На сегодняшний день АО "ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР" - крупное, современное сельскохозяйственное предприятие с замкнутым технологическим циклом по производству мяса птицы и его глубокой переработке с объемом выпуска более 32 тыс. тонн готовой продукции в год. В ассортимент входит более 175 наименований товаров.

Сегодня продукты из мяса птицы АО "ПРОДО Тюменский бройлер" выпускается под пятью федеральными торговыми марками: "Троекурово", "Рококо", "Наша Ряба", "Ясная горка", и в 2017 году на рынок запущена новая марка "Халиф".

Продукция АО "ПРОДО Тюменский бройлер" многократно отмечена на выставках товаропроизводителей в Тюменской области и Москвы, а также в конкурсах "Лучшие товары Тюменской области" и "100 лучших товаров России".

За достижение высоких показателей продуктивности предприятие включено в "Клуб 400" - международное объединение лучших бройлерных предприятий.

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Борис Олейник