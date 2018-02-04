В России появится банк персональных биометрических данных

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Правила сбора биометрических данных россиян должны быть утверждены уже к маю. Этим вопросом займется министерство связи и коммуникаций РФ.

Но только в том случае, если получит полномочия правительства и станет федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных. Проект постановления правительства по этому поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Минкомсвязи (по согласованию с Банком России) планируется поручить до 30 апреля утвердить порядок обработки, сбора и хранения, параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). Запросы в эту систему о степени соответствия данных россиян смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка, чтобы проводить идентификацию клиентов. Методику проверки соответствия данных планируется разработать до 20 мая.