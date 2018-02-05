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"Рубин" выиграл у "Металлурга"

16:37 04 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
"Рубин" переиграл "Металлург"/фото ХК "Рубин"

Со счетом 6:3 в пользу тюменского "Рубина" завершилась встреча с новокузнецким "Металлургом". Матч проходил в Новокузнецке 4 февраля. 

Таким образом, подопечные Андрея Кирдяшова продолжили победную серию, которая теперь составляет пять встреч. В Новокузнецк рубиновцы прибыли менее чем за сутки до игры. Она началась непривычно рано – в 11 часов по тюменскому времени. По сравнению с предыдущим матчем, в котором "рубиновые" в Кургане огорчили "Зауралье" (4:0), их состав практически не изменился. Подход от добра добро не ищут, полностью себя оправдал. В стартовом периоде лидеры гостей находились в тени, зато проявило себя четвертое звено атаки, соорудившее гол на 15-й минуте. Михаил Потякин и Денис Иванов навязали соперникам борьбу за шайбу у ворот "Кузни" и Егор Иванов переправил ее в сетку с пятачка. К перерыву выяснилось, что тюменцы перебросали своих оппонентов. Однако следующий отрезок начался для "Рубина" с неприятности – хозяева восстановили паритет в результате активности Алексея Шубина у ворот Егора Назарова. Новокузнецкие хоккеисты расправили плечи и, казалось, что они вот-вот разовьют успех. Однако нападающий Антон Угольников охладил атакующий пыл "сталеваров" голевым броском в верхний угол. Ему помогли отличиться партнеры по третьей пятерке - защитник Виталий Зотов и центрфорвард Константин Белов. На 38-й минуте шайба побывала в воротах Назарова, но их взятие засчитано не был, поскольку судья определил, что игрок "Металлурга" направил снаряд в цель умышленным движением ноги.

Заключительный отрезок получился очень результативным. На 41-й минуте сольный проход к воротам "Кузни" совершил Александр Тимирев и от конька защитника хозяев Марка Скутара шайба отскочила в сетку. На 49-й минуте новокузнецкая команда на пять минут осталась в меньшинстве, и гости сполна наказали соперников за грубое нарушение правил. Сначала лидерство упрочил Артём Михеев, а затем успеха добился Константин Фомичев. В первом случае ассистентами стали Вадим Кравченко и Александр Родионов. Во втором – Павел Варфоломеев и Тимирев. Казалось, что победа у "Рубина" уже в кармане, однако концовка встречи получилась напряженной. В большинстве отставание хозяев сократил Евгений Григоренко. За полторы минуты до сирены он ассистировал Константину Пархоменко (3:5). Тренерский штаб "Металлурга" заменил голкипера Ивана Касутина на полевого игрока. В итоге Кравченко установил окончательный результат матча, направив шайбу в пустые ворота с передачи Михеева, сообщает пресс-служба ХК "Рубин". 

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Теги: ВХЛ , Рубин

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