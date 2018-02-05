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Выставка "Преображение" готовится к открытию

17:02 04 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Выставка "Преображение"/фото Тюменского музейно-просветительского объединения

Выставка "Преображение" Александра Амелина-Иахина откроется в музее-усадьбе Колокольниковых 5 февраля в 11 часов.  Вниманию зрителей будет представлена ультрафиолетовая живопись. 

Александр  Амелин-Иахин– плакатист, живописец, член Союза художников России. Родился в Ишиме Тюменской области, закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной. Был участником различных международных, всесоюзных и региональных выставок.  Ультрафиолетовый тип живописи выполняется с помощью особых флюоресцирующих красок, которые меняют свой цвет и яркость при попадании на них ультрафиолетового освещения. С его помощью картины оживают и приобретают новые узоры и рисунки.

Вниманию публики будет представлен полиптих из 7 частей и другие произведения автора. В рамках выставки состоятся встречи с молодыми художниками и другими представителями творческой интеллигенции, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

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Теги: выставка

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