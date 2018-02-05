Выставка "Преображение" готовится к открытию

Выставка "Преображение"/фото Тюменского музейно-просветительского объединения

Выставка "Преображение" Александра Амелина-Иахина откроется в музее-усадьбе Колокольниковых 5 февраля в 11 часов. Вниманию зрителей будет представлена ультрафиолетовая живопись.

Александр Амелин-Иахин– плакатист, живописец, член Союза художников России. Родился в Ишиме Тюменской области, закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной. Был участником различных международных, всесоюзных и региональных выставок. Ультрафиолетовый тип живописи выполняется с помощью особых флюоресцирующих красок, которые меняют свой цвет и яркость при попадании на них ультрафиолетового освещения. С его помощью картины оживают и приобретают новые узоры и рисунки.

Вниманию публики будет представлен полиптих из 7 частей и другие произведения автора. В рамках выставки состоятся встречи с молодыми художниками и другими представителями творческой интеллигенции, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.