Тюменские биатлонисты завоевали четыре золота на этапе Кубка IBU

Александр Логинов завоевал золото этапа Кубка IBU/фото Союз биатлонистов России

Александр Логинов стал победителем в спринте и гонке преследования шестого этапа Кубка IBU, который проходил в итальянском Мартелле с 31 января по 3 февраля.

Анастасия Загоруйко завоевала золото в гонке преследования и стала второй в спринте. Виктория Сливко не упустила золотую медаль в спринтерской гонке. Лучший результат Ирины Услугиной – 19-е место в гонке преследования.

Так, на счету тюменских биатлонистов четыре золотых и одна серебряная медали, сообщает пресс-служба ЦСП72.