Тюмень присоединится к акции "Час Земли"

фото https://www.mkrf.ru

Выставка "Час Земли – 2018" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 6 февраля в 9 часов.

По информации организаторов, на выставке представлены: книга "зеленого" немецкого политика и публициста Ральфа Фюкса "Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии", сборник "Будущее продовольственной системы России в оценках экспертного сообщества", "Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов", где рассматриваются коренные причины и последствия глобального кризиса водных ресурсов.

Добавим, Час Земли (англ. Earth Hour) – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF), благодаря которому каждый год все больше людей узнают о проблеме истощения природных ресурсов. Традиционно Час Земли проходит в последнюю субботу первого месяца весны в 20 часов 30 минут по местному времени. В этот день гаснет подсветка самых известных зданий мира.