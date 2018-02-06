Курганской области посвятили памятную монету

фото Центрального Банка

Памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященную Курганской области выпускает в обращение Банк России 5 февраля. Это 45-я монета в серии "Российская Федерация", которая выходит с 2005 года.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца из металла желтого цвета. На оборотной стороне монеты изображен герб Курганской области.