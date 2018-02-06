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Вторая часть дилогии "Тобол" вышла в тираж

17:21 05 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Роман-пеплум "Тобол. мало избранных" Алексея Иванова вышел в свет. Фото пресс-службы кинопроекта "Тобол"

Роман-пеплум "Тобол. Мало избранных" Алексея Иванова появился на полках российских книжных магазинов. 

Выход второй части дилогии "Тобол" задержали более чем на полгода. Первая часть под названием "Тобол. Много званых" вышла осенью 2016 года и сразу стала бестселлером: продали около 50 тыс. экземпляров. Выход в тираж второй части исторического романа анонсировали на весну 2017 года, но перенесли его на конец января 2018. Наконец в Сети появилась информация, что книга стала доступна читателям как в интернет-магазинах, так и в букинистических магазинах страны.

Напомним, идея написания романа "Тобол" Алексею Иванову пришла после написания сценария к одноименному сериалу и фильму. Писатель занялся изучением материала об освоении Сибири времен первого русского императора Петра I и первого сибирского губернатора князя Гагарина после деловой беседы с продюсером кинопроекта Олегом Урушевым, как утверждает последний. 

Завершив работу над написанием восьмисерийника для Первого канала, Алексей Иванов сел за свой самый объемный труд. Дилогию "Тобол" критики относят к историческому эпосу, политическому детективу и даже мистическому экшну. Сам же писатель по аналогии со зрелищными голливудскими блокбастерами, посвященными древнеримской жизни, называет свой труд "роман-пеплум".

Как сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева на странице в Facebook, "Тобол" - это самый объемный роман Алексея Иванова, над которым он работал три года. Первая часть "Тобола" вышла стартовым тиражом 25 тыс. экземпляров, стала бестселлером и выдержала три допечатки.

"Это уникальный издательский проект, который включает роман и документальную книгу "Дебри", изданную в редакции Елены Шубиной весной этого года. "Дебри" - это документальный бэкграунд "Тобола", благодаря которому у читателя есть возможность сопоставить сюжет с реальной историей", - отметила Юлия Зайцева. 

В группе "Сериал "Тобол" | Книга "Тобол"" в соцсети "ВКонтакте" можно прочесть опубликованный отрывок из романа. В романе "Тобол. Мало избранных" Иванов продолжает художественный рассказ о том, как истории отдельных людей вплетаются в общую историю страны:

"Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто „был зван“ в эти вольные края, поверяют: „избраны“ ли они Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой огненный Корабль, но вознесутся ли в небо души тех, кто проклял себя на земле?", — говорится в аннотации к книге. 

 

Видео с YouTube-канала издательства АСТ

Соб. Инф.

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Теги: Алексей Иванов , Тобол , Тобольск , фильм

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