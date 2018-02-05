Ежик-метеоролог предсказал жителям УФО погоду на весну

Ежик Пых пообщел жителям Урала раннюю весну/фото Екатеринбургского зоопарка

Обитатель екатеринбургского зоопарка Пых предсказывал погоду, которая ожидает уральцев весной. На первом этапе еж определил - будет весна ранней или поздней. Для колючего синоптика поставили две чашки с его любимым лакомством - мучными червями. У каждой плошки положили табличку: на одной нарисовано солнце, на другой - снежинка. Так как Пых предпочел первый вариант - весна ожидается ранней.

На втором этапе ежик выбирал между мисками с табличками "пасмурно" или "солнечно". Предсказатель остановился у первой. Таким образом, Пых нагадал уральцам раннюю, но пасмурную весну.

Как рассказали в зоопарке, традиция использовать ежиков в качестве метеорологов пришла из древнего Рима. Уже тогда по поведению животного определяли, какая ожидается погода. В Европе в качестве предсказателей выступали медведи и барсуки, а в Новом Свете эту роль отвели суркам. В екатеринбургском зоопарке ежик Пых во второй раз предсказывает погоду: в прошлом году он сменил на этом ответственном посту свою предшественницу - ежиху Пуговку, которая ушла на пенсию, сообщает пресс-служба зоопарка.