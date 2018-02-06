В Упоровском районе сгорела крыша жилого дома

МЧС России по Тюменской области

Три пожара произошло на территории Заводоуковского городского округа и Упоровского района в начале февраля.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, все возгорания произошли в результате несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В с. Крашенинино из-за халатности хозяина дома огонь уничтожил потолок и часть одной из стен. Своевременное прибытие пожарных позволило спасти дом, баню и все надворные постройки.

В п. Дубровинском в результате пожара уничтожена крыша дома на площади 45 кв. метрах и имущество. Пожарные сумели спасти дом и надворные постройки.

В Заводоуковске горела баня. Пожарные спасли здание и жилой двухквартирный дом. Огонь уничтожил кровлю бани и повредил внутреннюю отделку.

Сотрудники МЧС просят жителей области быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности. Особое внимание уделять контролю за состоянием печного отопления и электрооборудования.