Россия подала заявку на участие в седьмом этапе Кубка IBU

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В заявке сборной России на участие в 7-м этапе Кубка IBU по биатлону – 16 спортсменов. Пока поименный список не предоставлен.

На 6 февраля заявки подали 17 стран. Помимо России, это Испания, Болгария, Швеция, Турция, Сербия, Румыния, Молдова, Италия, Хорватия, Чехия, Украина, Финляндия, Эстония, Венгрия, Австрия и Дания. Регистрация команд продолжается.

Напомним, соревнования пройдут в биатлонном центре им. А.И. Тихонова в Увате 10-11 марта. Официальный сайт соревнований.