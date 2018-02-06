Жителей Тюменской области обучают применять правовые нормы

Юристы и депутаты говорили о правовой грамотности жителей региона/ Фото duma72.ru

Совет при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения должен стать координатором для организаций по правовому просвещению жителей региона. С таким предложением на заседание совета выступил заместитель председателя Совета при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения региона Владимир Ульянов.

Он пояснил, что в сфере правового просвещения работает большое число организаций, проходит много конкурсов. "В этом направлении формируется мощная сила, я думаю, что совет должен взять на себя функцию координации, взаимодействия, потому что иногда мы все в одном направлении начинаем массово работать, дублировать друг друга, а другим направлениям внимания не хватает", - отметил он.

Подведение итогов работы стало основным вопросом первого в 2018 году заседания совета. Поздравления и награды в честь пятилетнего юбилея принимали представители "Открытой школы права" при Тюменском государственном университете. Председатель совета, депутат Владимир Нефедьев отметил их роль в работе по повышению правовой грамотности жителей региона.

"Я сам принимал участие в прошлогодних правовых диктантах, которые популярны среди студентов и школьников, домохозяек, пенсионеров. Отмечу интересные и жизненные вопросы: например, какие документы предъявить в случае, если вас остановил сотрудник ГИБДД, заканчивая тем, что делать, если затопили соседи. Современному человеку это надо знать," - отметил он.

По словам инициатора открытия школы права, ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, стартовавший в 2013 году проект оказался успешным и популярным у горожан, перешагнул границы Тюменской области и стал межрегиональным. В 2018 году самыми крупными мероприятиями школы и Совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности будет форум по соблюдению банковского законодательства, а также форум с Роскомнадзором по защите персональных данных.

"Персональные данные - тема очень актуальная, потому что нужно знать права, знать, кому и куда предоставлять данные, - пояснила руководитель проекта "Открытая школа права" Ольга Загвязинская. - Кроме того, осенью мы хотим повторить Дни правовой культуры. Аналогичное мероприятие проходило в Тобольске год назад с участием прокурора. Студенты разыграли настоящий судебный процесс, взяв реальное административное дело Тюменского областного суда. В другой раз мы проводили День правового просвещения на 14 площадках со школьниками и студентами".

Опытом работы общественных организаций с органами государственной власти и управления в реализации программы правового просвещения школьников Тюменской области, ХМАО и ЯНАО поделились представители Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ. Ее представители организуют открытые уроки права в 14 городах и районах Тюменской области, в которых участвуют представители прокуратуры и суда.

"Встречи начинаются с монолога, но всегда переходят в диалог. Ребята, особенно живущие в отдаленных селах, довольно активны задают вопросы о праве собственности, о видах ответственности. Директора школ не сразу положительно восприняли идею о таких уроках, а теперь сами приглашают нас", - рассказал исполнительный директор Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного университета Валерий Ивочкин.

Об итогах работы по правовому просвещению жителей региона рассказали представители прокуратуры, которые сообщили о проведении в 2017 году в общей сложности более 7,8 тыс. мероприятий по пропаганде права в Тюменской области.

Татьяна Ковалева