В Лабытнанги муж с женой избили полицейских

фото: tyumen.sledcom.ru

Жители Лабытнанги подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти. Следственным отделом города возбуждены уголовные дела.

Следствием установлено, в ночное время 4 февраля в отделение полиции позвонил мужчина, который заявил, что его избивает супруга. Наряд полиции установил, что скандал в семье произошел по причине того, что мужчина распивал спиртные напитки. На приезд сотрудников полиции мужчина отреагировал агрессивно – оскорбил одного из полицейских и применил к нему насилие. Полицейские доставили мужчину в отделение полиции. Женщина тоже поехала в отделение, где стала требовать, чтобы ее супруга не задерживали, а видя, что к ее доводам не прислушиваются, нанесла несколько ударов одному из сотрудников по голове.

При медицинском освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения мужчина вновь повел себя агрессивно и применил насилие к сотруднику полиции. Установлено, что мужчина ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти. В настоящее время супруги свою вину в содеянном признают и раскаиваются. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.