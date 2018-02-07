Тюменская госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев двух ДТП

ДТП на ул. Федюнинского. Фото Госавтинспекции Тюменской области

Очевидцев столкновения "Хендэ Солярис" и "Форд Фокус" на ул. Федюнинского, 2а в Тюмени 4 февраля просят откликнуться по телефону 29-14-79.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, 49-летняя водитель на автомобиле "Хендэ" при развороте вне перекрестка не пропустила автомобиль "Форд Фокус". В ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля "Форд Фокус". Обстоятельства ДТП уточняются.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев дорожной трагедии, случившейся 26 января 2016 года на 254-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Здесь "Тойота Ленд Крузер" сбила пешехода, которого отбросило на проезжую часть дороги. Как выяснилось в ходе следствия, водитель джипа выскочил из машины и попытался остановить большегруз, следующий по трассе, но он не остановился и проехал по человеку, далее по нему проехал еще один автомобиль. Пешеход погиб. Водители этих двух машин разыскиваются. Свидетелей трагедии просят обратиться в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 8(3452) 794-756.