Российскому биатлону исполнилось шестьдесят лет: биатлонисты - спортивная гордость страны
фото: Союз биатлонистов России
6 февраля 1958 в Отепя (в ту пору – Эстонская ССР) в рамках очередного чемпионата страны по лыжным гонках прошло состязание по "современному зимнему двоеборью" — так тогда называли биатлон. Сегодня отечественный биатлон отмечает круглую дату - 60 лет, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Результаты того турнира опубликовали в небольшой газетной заметке, в иллюстрации к которой была к тому же допущена грубейшая ошибка – вместо снимка Александра Губина, опередившего занявшего второе место Виктора Бутакова на четыре с половиной минуты, редактор поместил на четвертой полосе "Советского спорта" фото Николая Гусакова. Гусаков в 1958 году тоже стал чемпионом СССР, но в лыжном двоеборье.
Ошибку исправили. Через несколько дней, уже на первой полосе спортивной ежедневки, поместили снимок настоящего чемпиона страны по зимнему двоеборью, снабдив его для пущей верности еще и уточнением "гонки на 20 км со стрельбой на четырех огневых рубежах".
Спустя месяц состоялся первый чемпионат мира, и серебряный призер первого первенства СССР Виктор Бутаков стал его бронзовым призером, а Александр Губин, Дмитрий Соколов и Валентин Пшеницын (вместе с Бутаковым) получили еще серебряные награды за второе место в командном зачете (их вручали до 1966 года).
Спустя год Владимир Меланьин (в 1958 он больше специализировался на лыжных гонках и в "современное зимнее двоеборье" перешел по приказу) стал нашим первым чемпионом мира.
Спустя еще год в Скво-Вэлли Александр Привалов завоевал олимпийскую бронзу, открыв счет нашим олимпийским наградам, а в 1964 году он еще раз поднялся на пьедестал, но уже в компании Владимира Меланьина: армеец из Кирова стал первым отечественным биатлонистом-олимпийским чемпионом.
С тех пор ни с одной олимпиады наши биатлонисты не возвращались без золотых наград – более ни одной биатлонной сборной мира и ни одной нашей команде в другом зимнем виде спорта подобное не удавалось. Все это было потом… а началось все с "лыжной гонки на 20 км со стрельбой на четырех рубежах".
19 февраля в Госдуме откроется фотовыставка, посвященная 60–летию отечественного биатлона. В юбилейный год выставка посетит ряд биатлонных центров России.
60-летний юбилей - отличный повод назвать имена тех кто основал, строил и укреплял победные традиции отечественного биатлона.
Наши олимпийские чемпионы и призеры:
фото: Союз биатлонистов России
Александр Тихонов – 4+1+0
Сергей Чепиков – 2+3+1
Анатолий Алябьев – 2+0+1
Евгений Устюгов – 2+0+1
Иван Бяков – 2+0+0
Николай К Круглов – 2+0+0
Виктор Маматов – 2+0+0
Дмитрий Васильев – 2+0+0
Валерий Медведцев – 1+3+0
Сергей Тарасов – 1+1+2
Владимир Аликин – 1+1+0
Александр Попов – 1+1+0
Владимир Гундарцев – 1+0+1
Антон Шипулин – 1+0+1
Александр Елизаров – 1+0+1
Владимир Меланьин – 1+0+0
Николай Пузанов – 1+0+0
Ринат Сафин – 1+0+0
Владимир Барнашов – 1+0+0
Юрий Кашкаров – 1+0+0
Альгис Шална – 1+0+0
Сергей Булыгин – 1+0+0
Евгений Редькин – 1+0+0
Дмитрий Малышко – 1+0+0
Алексей Волков – 1+0+0
Валерий Кириенко – 0+2+0
Александр Привалов – 0+1+1
Владимир Драчев – 0+1+1
Иван Черезов – 0+1+1
Павел Ростовцев – 0+1+0
Николай Н Круглов – 0+1+0
Виктор Майгуров – 0+0+2
Павел Муслимов – 0+0+1
Максим Чудов – 0+0+1
Евгений Гараничев – 0+0+1
Медалистов 35 (25 – чемпионов)
фото: Союз биатлонистов России
Женщины
Ольга Зайцева – 2+2+0
Анфиса Резцова – 2+0+1
Ольга Пылева/Медведцева – 2+0+1
Светлана Ишмуратова – 2+0+1
Анна Богалий – 2+0+0
Альбина Ахатова – 1+1+3
Галина Куклева – 1+1+1
Надежда Таланова – 1+0+0
Луиза Черепанова/Носкова – 1+0+0
Наталья Снытина – 1+0+0
Светлана Слепцова – 1+0+0
Ольга Вилухина – 0+2+0
Светлана Давыдова/Печерская – 0+1+0
Яна Романова – 0+1+0
Екатерина Шумилова – 0+1+0
Ольга Мельник – 0+1+0
Светлана Ромасько – 0+1+0
Елена Белова – 0+0+2
Елена Мельникова – 0+0+1
Медалистов 19 (11 – чемпионов)
Наши победители и призеры чемпионатов мира
Александр Тихонов – 11+4+2
Юрий Кашкаров – 5+3+1
Владимир Драчев – 4+5+1
Ринат Сафин – 4+2+0
Валерий Медведцев – 4+2+1
Виктор Маматов – 4+1+1
Николай Н Круглов – 4+1+1
Сергей Булыгин – 4+1+0
Павел Ростовцев – 3+6+0
Виктор Майгуров – 3+4+1
Максим Чудов – 3+3+1
Николай К Круглов – 3+2+2
Александр Ушаков – 3+1+1
Иван Черезов – 3+1+1
Владимир Меланьин – 3+0+0
Сергей Чепиков – 2+9+3
Сергей Тарасов – 2+5+2
Александр Попов – 2+3+0
Дмитрий Ярошенко – 2+0+1
Альгис Шална – 2+0+0
Юрий Колмаков – 2+0+0
Сергей Рожков – 1+5+1
Антон Шипулин – 1+3+3
Александр Елизаров – 1+3+0
Алексей Кобелев – 1+2+1
Геннадий Ковалев – 1+1+0
Дмитрий Васильев – 1+1+0
Анатолий Жданович – 1+0+2
Владимир Гундарцев – 1+0+1
Назим Мухитов – 1+0+0
Евгений Редькин – 1+0+0
Александр Тропников – 1+0+0
Петр Милорадов – 1+0+0
Андрей Зенков – 1+0+0
Алексей Волков – 1+0+0
Антон Бабиков – 1+0+0
Максим Цветков – 1+0+0
Валерий Кириенко – 0+3+0
Максим Максимов – 0+2+1
Евгений Устюгов – 0+2+0
Павел Муслимов – 0+2+0
Николай Пузанов – 0+2+0
Дмитрий Соколов – 0+1+0
Александр Привалов – 0+1+0
Сергей Ложкин – 0+1+0
Владимир Аликин – 0+0+4
Владимир Барнашов – 0+0+3
Анатолий Алябьев – 0+0+2
Владимир Гавриков – 0+0+1
Виктор Семенов – 0+0+1
Валентин Пшеницын – 0+0+1
Сергей Коновалов – 0+0+1
Виктор Бутаков – 0+0+1
Александр Логинов – 0+0+1
Медалистов 54 (37 – чемпионов)
Женщины
Елена Головина – 10+1+1
Светлана Давыдова/Печерская – 7+3+1
Кайя Парве – 7+2+0
Венера Чернышева – 7+1+2
Ольга Пылева/Медведцева – 6+2+1
Светлана Ишмуратова – 5+2+1
Альбина Ахатова – 4+4+2
Анна Богалий – 3+3+1
Ольга Зайцева – 3+2+3
Ольга Ромасько – 3+2+2
Галина Куклева – 3+2+1
Елена Белова – 2+1+2
Наталья Приказчикова – 2+0+1
Светлана Парамыгина – 2+0+0
Светлана Черноусова – 2+0+0
Елена Бацевич – 2+0+0
Екатерина Юрьева – 1+1+1
Людмила Заболотная – 1+1+0
Надежда Белова – 1+1+0
Анна Волкова – 1+1+0
Светлана Слепцова – 1+0+1
Луиза Черепанова/Носкова – 1+0+0
Ирина Мальгина – 1+0+0
Анна Булыгина – 1+0+0
Екатерина Юрлова – 1+0+0
Надежда Таланова – 0+3+2
Ольга Мельник – 0+2+1
Инна Шечкиль – 0+1+0
Анфиса Резцова – 0+1+0
Татьяна Брылина – 0+0+1
Светлана Панютина – 0+0+1
Ольга Симушина – 0+0+1
Наталья Гусева – 0+0+1
Оксана Неупокоева – 0+0+1
Ольга Вилухина – 0+0+1
Ольга Подчуфарова – 0+0+1
Татьяна Акимова – 0+0+1
Медалистов 37 (25 – чемпионов)
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