Российскому биатлону исполнилось шестьдесят лет: биатлонисты - спортивная гордость страны

фото: Союз биатлонистов России

6 февраля 1958 в Отепя (в ту пору – Эстонская ССР) в рамках очередного чемпионата страны по лыжным гонках прошло состязание по "современному зимнему двоеборью" — так тогда называли биатлон. Сегодня отечественный биатлон отмечает круглую дату - 60 лет, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Результаты того турнира опубликовали в небольшой газетной заметке, в иллюстрации к которой была к тому же допущена грубейшая ошибка – вместо снимка Александра Губина, опередившего занявшего второе место Виктора Бутакова на четыре с половиной минуты, редактор поместил на четвертой полосе "Советского спорта" фото Николая Гусакова. Гусаков в 1958 году тоже стал чемпионом СССР, но в лыжном двоеборье.

Ошибку исправили. Через несколько дней, уже на первой полосе спортивной ежедневки, поместили снимок настоящего чемпиона страны по зимнему двоеборью, снабдив его для пущей верности еще и уточнением "гонки на 20 км со стрельбой на четырех огневых рубежах".

Спустя месяц состоялся первый чемпионат мира, и серебряный призер первого первенства СССР Виктор Бутаков стал его бронзовым призером, а Александр Губин, Дмитрий Соколов и Валентин Пшеницын (вместе с Бутаковым) получили еще серебряные награды за второе место в командном зачете (их вручали до 1966 года).

Спустя год Владимир Меланьин (в 1958 он больше специализировался на лыжных гонках и в "современное зимнее двоеборье" перешел по приказу) стал нашим первым чемпионом мира.

Спустя еще год в Скво-Вэлли Александр Привалов завоевал олимпийскую бронзу, открыв счет нашим олимпийским наградам, а в 1964 году он еще раз поднялся на пьедестал, но уже в компании Владимира Меланьина: армеец из Кирова стал первым отечественным биатлонистом-олимпийским чемпионом.

С тех пор ни с одной олимпиады наши биатлонисты не возвращались без золотых наград – более ни одной биатлонной сборной мира и ни одной нашей команде в другом зимнем виде спорта подобное не удавалось. Все это было потом… а началось все с "лыжной гонки на 20 км со стрельбой на четырех рубежах".

19 февраля в Госдуме откроется фотовыставка, посвященная 60–летию отечественного биатлона. В юбилейный год выставка посетит ряд биатлонных центров России.

60-летний юбилей - отличный повод назвать имена тех кто основал, строил и укреплял победные традиции отечественного биатлона.

Наши олимпийские чемпионы и призеры:

фото: Союз биатлонистов России

Александр Тихонов – 4+1+0

Сергей Чепиков – 2+3+1

Анатолий Алябьев – 2+0+1

Евгений Устюгов – 2+0+1

Иван Бяков – 2+0+0

Николай К Круглов – 2+0+0

Виктор Маматов – 2+0+0

Дмитрий Васильев – 2+0+0

Валерий Медведцев – 1+3+0

Сергей Тарасов – 1+1+2

Владимир Аликин – 1+1+0

Александр Попов – 1+1+0

Владимир Гундарцев – 1+0+1

Антон Шипулин – 1+0+1

Александр Елизаров – 1+0+1

Владимир Меланьин – 1+0+0

Николай Пузанов – 1+0+0

Ринат Сафин – 1+0+0

Владимир Барнашов – 1+0+0

Юрий Кашкаров – 1+0+0

Альгис Шална – 1+0+0

Сергей Булыгин – 1+0+0

Евгений Редькин – 1+0+0

Дмитрий Малышко – 1+0+0

Алексей Волков – 1+0+0

Валерий Кириенко – 0+2+0

Александр Привалов – 0+1+1

Владимир Драчев – 0+1+1

Иван Черезов – 0+1+1

Павел Ростовцев – 0+1+0

Николай Н Круглов – 0+1+0

Виктор Майгуров – 0+0+2

Павел Муслимов – 0+0+1

Максим Чудов – 0+0+1

Евгений Гараничев – 0+0+1

Медалистов 35 (25 – чемпионов)

фото: Союз биатлонистов России

Женщины

Ольга Зайцева – 2+2+0

Анфиса Резцова – 2+0+1

Ольга Пылева/Медведцева – 2+0+1

Светлана Ишмуратова – 2+0+1

Анна Богалий – 2+0+0

Альбина Ахатова – 1+1+3

Галина Куклева – 1+1+1

Надежда Таланова – 1+0+0

Луиза Черепанова/Носкова – 1+0+0

Наталья Снытина – 1+0+0

Светлана Слепцова – 1+0+0

Ольга Вилухина – 0+2+0

Светлана Давыдова/Печерская – 0+1+0

Яна Романова – 0+1+0

Екатерина Шумилова – 0+1+0

Ольга Мельник – 0+1+0

Светлана Ромасько – 0+1+0

Елена Белова – 0+0+2

Елена Мельникова – 0+0+1

Медалистов 19 (11 – чемпионов)

Наши победители и призеры чемпионатов мира

Александр Тихонов – 11+4+2

Юрий Кашкаров – 5+3+1

Владимир Драчев – 4+5+1

Ринат Сафин – 4+2+0

Валерий Медведцев – 4+2+1

Виктор Маматов – 4+1+1

Николай Н Круглов – 4+1+1

Сергей Булыгин – 4+1+0

Павел Ростовцев – 3+6+0

Виктор Майгуров – 3+4+1

Максим Чудов – 3+3+1

Николай К Круглов – 3+2+2

Александр Ушаков – 3+1+1

Иван Черезов – 3+1+1

Владимир Меланьин – 3+0+0

Сергей Чепиков – 2+9+3

Сергей Тарасов – 2+5+2

Александр Попов – 2+3+0

Дмитрий Ярошенко – 2+0+1

Альгис Шална – 2+0+0

Юрий Колмаков – 2+0+0

Сергей Рожков – 1+5+1

Антон Шипулин – 1+3+3

Александр Елизаров – 1+3+0

Алексей Кобелев – 1+2+1

Геннадий Ковалев – 1+1+0

Дмитрий Васильев – 1+1+0

Анатолий Жданович – 1+0+2

Владимир Гундарцев – 1+0+1

Назим Мухитов – 1+0+0

Евгений Редькин – 1+0+0

Александр Тропников – 1+0+0

Петр Милорадов – 1+0+0

Андрей Зенков – 1+0+0

Алексей Волков – 1+0+0

Антон Бабиков – 1+0+0

Максим Цветков – 1+0+0

Валерий Кириенко – 0+3+0

Максим Максимов – 0+2+1

Евгений Устюгов – 0+2+0

Павел Муслимов – 0+2+0

Николай Пузанов – 0+2+0

Дмитрий Соколов – 0+1+0

Александр Привалов – 0+1+0

Сергей Ложкин – 0+1+0

Владимир Аликин – 0+0+4

Владимир Барнашов – 0+0+3

Анатолий Алябьев – 0+0+2

Владимир Гавриков – 0+0+1

Виктор Семенов – 0+0+1

Валентин Пшеницын – 0+0+1

Сергей Коновалов – 0+0+1

Виктор Бутаков – 0+0+1

Александр Логинов – 0+0+1

Медалистов 54 (37 – чемпионов)

Женщины

Елена Головина – 10+1+1

Светлана Давыдова/Печерская – 7+3+1

Кайя Парве – 7+2+0

Венера Чернышева – 7+1+2

Ольга Пылева/Медведцева – 6+2+1

Светлана Ишмуратова – 5+2+1

Альбина Ахатова – 4+4+2

Анна Богалий – 3+3+1

Ольга Зайцева – 3+2+3

Ольга Ромасько – 3+2+2

Галина Куклева – 3+2+1

Елена Белова – 2+1+2

Наталья Приказчикова – 2+0+1

Светлана Парамыгина – 2+0+0

Светлана Черноусова – 2+0+0

Елена Бацевич – 2+0+0

Екатерина Юрьева – 1+1+1

Людмила Заболотная – 1+1+0

Надежда Белова – 1+1+0

Анна Волкова – 1+1+0

Светлана Слепцова – 1+0+1

Луиза Черепанова/Носкова – 1+0+0

Ирина Мальгина – 1+0+0

Анна Булыгина – 1+0+0

Екатерина Юрлова – 1+0+0

Надежда Таланова – 0+3+2

Ольга Мельник – 0+2+1

Инна Шечкиль – 0+1+0

Анфиса Резцова – 0+1+0

Татьяна Брылина – 0+0+1

Светлана Панютина – 0+0+1

Ольга Симушина – 0+0+1

Наталья Гусева – 0+0+1

Оксана Неупокоева – 0+0+1

Ольга Вилухина – 0+0+1

Ольга Подчуфарова – 0+0+1

Татьяна Акимова – 0+0+1

Медалистов 37 (25 – чемпионов)