"Последний богатырь" стал лауреатом премии "Блокбастер"

Самый кассовый российский фильм "Последний богатырь", собравший в прокате более 1,7 млрд рублей, получил профессиональную премию "Блокбастер" по итогам 2017 года. Продюсером года стал Антон Златопольский (фильмы "Большой", "Салют 7").
Премия учреждена журналом "Кинобизнес сегодня", целевая аудитория которого — кинодистрибьютеры, руководители студий, владельцы кинотеатров. Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате стал фантастический боевик Сарика Андреасяна "Защитники", собравший 8 млн долларов. Самым кассовым европейским фильмом в российском прокате оказался "Валериан и город тысячи планет" (более 844 млн рублей).
Приз от учредителей премии получили продюсеры фильма Бориса Хлебникова "Аритмия" Рубен Дишдишян и Сергей Сельянов. Самый кассовым анимационным фильмом года стала лента продюсера Сельянова "Три богатыря и Морской царь" (более 800 млн рублей). Сельянов отметил, что ожидания по кассовым сборам в игровом кино иногда себя не оправдывают, но есть и стабильный сегмент — анимация. "Всех денег не заработаешь, а какие-то фильмы живут с нами десятилетия, всех денег не заработаешь, и ради этого мы тоже должны работать", — добавил Сельянов.
Премией отмечены фильмы, собравшие более 1,5 млрд рублей в прокате в России и других странах СНГ: "Босс-молокосос", "Викинг", "Гадкий я —3", "Стражи Галактики. Часть 2", "Форсаж-8". Чемпионом кинопроката в России и СНГ стала пятая часть знаменитой американской франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", ее сборы в прокате составили более 2,3 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
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