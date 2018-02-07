Тоболяк снял все деньги с карты доверчивого приятеля

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, задержали в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратился мужчина, у которого после распития спиртного с приятелем пропали 11 тыс. рублей.

Потерпевший давал своему приятелю банковскую карту и пин-код для того, чтобы он купил продукты и спиртное. Мужчина воспользовался доверием приятеля и снял с карты все деньги. Полицейские задержали подозреваемого. 42-летний мужчина свою вину признал полностью.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.