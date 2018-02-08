В Нефтеюганске встреча двух приятелей закончилась уголовным делом

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40-летний житель Нефтеюганска подозревается в хищении 73 тыс. рублей у своего приятеля. Двое мужчин в ходе застолья обсуждали, что у потерпевшего находится крупная сумма денег.

После того как хозяин квартиры уснул, подозреваемый похитил у него деньги, и отправился в другую компанию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.