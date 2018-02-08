Разыскивается без вести пропавший житель Сухого Лога

Александр Брылин объявлен в розыск/фото СУ СК РФ по Тюменской области

Разыскивается без вести пропавший Александр Анатольевич Брылин, 18.05.1957 г. р., который 4 января 2009 года ушел из частного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пролетарская, 111, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: плотного телосложения, рост около 170 см, лицо овальное, волосы темные, прямые. Предположительно был одет: камуфлированный армейский бушлат зеленого цвета, черная вязанная шапка, полуботинки черного цвета на шнурках. Особые приметы: отсутствует часть черепной коробки с правой стороны от височной части, парализован на левую сторону.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: в городе Сухой Лог - 8 (34373) 4-27-87 (дежурная часть отдела полиции), 112, 02, либо обращаться в следственное управление СК РФ по Тюменской области (625000, Тюменская область, Тюмень, ул. Шиллера, 44), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.