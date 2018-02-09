Тюменцы попали в финал конкурса Президентской библиотеки

фото olympiada.prlib.ru

18 старшеклассников из Тюменской области вышли в финальный этап интерактивной олимпиады для школьников по истории, обществознанию и русскому языку "Россия в электронном мире", которую проводит Президентская библиотека.

Успех также сопутствовал ученикам из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Тамбовской, Орловской областей и других регионов. В олимпиаде, которая проводится в восьмой раз, приняли участие более 5 тыс.200 школьников из всех 85 субъектов России, а также Алжира, Украины, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

Заключительный, очный этап олимпиады пройдет в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге с 13 по 15 марта, в ее филиале в Тюменской области, а также на площадках удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки в других городах. Задания финального тура рассчитаны не только на глубокие знания учебного материала по предметам, но и предполагают проявление эрудиции и неординарности мышления участников. Залог успеха заключается в активном использовании фонда Президентской библиотеки, который содержит копии уникальных аудио- и видеодокументов, архивных материалов, раритетных книжных изданий и т. д. Методическую поддержку оказывает Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Олимпиада "Россия в электронном мире" по истории и обществознанию дает ее победителям и призерам право льготного поступления в вузы России. Кроме того, участники, которые займут призовые места по предмету "русский язык", получат дополнительные баллы при поступлении в РГПУ им. А. И. Герцена.

Подробная информация об участии в интерактивной школьной олимпиаде по истории, обществознанию и русскому языку "Россия в электронном мире" размещена на сайте, сообщает пресс-служба Президентской библиотеки.