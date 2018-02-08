Югорский браконьер попался со стерлядкой и нельмой

Фото: Управление на транспорте МВД России по УФО

Уголовное дело по факту незаконной добычи ценных пород рыбы возбуждено в Ханты-Мансийске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, на реке Обь в 40 километрах от села Нялинское задержан житель поселка, ловивший рыбу без соответствующего разрешения. В ходе досмотра у мужчины обнаружено 15 штук стерляди, нельмы и осетра. Ущерб составил более 17 тыс. рублей. Добытая рыба изъята.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.