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Криминальный дуэт воровал продукты из тюменских магазинов

16:05 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Молодых людей, обвиняемых в серии краж из магазинов, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 23-летний житель Салехарда и 19-летней студент из Тюмени ранее проживали в одном поселке на Ямале. В ноябре 2017 года молодой человек приехал в Тюмень, предложив студенту заняться воровством. В течение двух недель они совершили пять краж из магазинов: по одной - в Ярковском районе и Тюмени, три – в Тюменском районе. Добычей криминального дуэта стали пиво, сигареты и продукты питания. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, превысил 100 тыс. рублей.

Чтобы потерпевшие не обращались в полицию, злоумышленники оставляли записки угрожающего содержания. В трех случаях они не стали проникать в магазины, поскольку сработала сигнализация.

В распоряжении полиции появилась ориентировка о машине ВАЗ-2112, на которой передвигались злоумышленники. Она попала на камеру видеонаблюдения, установленную на одном магазинов. Сотрудники ДПС в Тюмени остановили ВАЗ-2112, у которого номера были закрыты бумагой, а у водителя и пассажира были маски на шее. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что это тот самый дуэт, промышлявший магазинными кражами. В ту ночь злоумышленники ехали на очередное преступление.

Студент находится под домашним арестом, его приятель в СИЗО. Ущерб потерпевшим возмещен частично.

Материалы дела направлены в Тюменский районный суд.

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Теги: кражи , уголовное дело

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