Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота

фото ИА "Тюменская линия"

160 тыс. рублей перечислит администрация Шурышкарского района 12-летнему подростку из с. Горки за то, что на него упали незакрепленные футбольные ворота.

Установлено, что парень вместе с другими детьми играл на территории спортивной площадки в с. Горки 16 августа 2017 года. Во время игры незакрепленные ворота для мини-футбола упали. Ребенка с открытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями рейсом санавиации доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу, где ему сделали операцию. До сих пор несовершеннолетний не посещает школу и вынужден обучаться на дому.

Учитывая, что администрация муниципального образования не приняла меры, необходимые для предотвращения травматизма при эксплуатации спортивного оборудования, что повлекло причинение подростку травмы, прокуратура Шурышкарского района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

Шурышкарский районный суд 2 февраля удовлетворил требования прокуратуры, взыскал в пользу несовершеннолетнего в качестве компенсации морального вреда 160 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры Шурышкарского района.