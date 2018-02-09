В Тюмени ликвидировали наркопритон

фото УМВД России по Тюменской области

Хозяин квартиры в доме по ул.30 лет Победы в Тюмени устроил наркопритон. Как установили полицейские, он неоднократно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркозависимыми запрещенных веществ.

В ходе обследования помещения обнаружены и изъяты предметы, используемые для употребления наркотиков: шприцы и полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.