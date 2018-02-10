Масленица в окружении свиты-скоморохов возглавит карнавал в Ялуторовске

admtyumen.ru

Карнавальное шествие во главе с Масленицей по главной улице Ялуторовска - ул. Ленина до Сретенской площади 18 февраля.

Масленица пойдет в окружении свиты-скоморохов, за ней главная Теща Масленицы со своими помощниками, настроенная в этом году решительно – "Блин перевернуть! Всех накормить! Чаем напоить!". В поддержку главной Теще в параде пойдут участники конкурса "Костюм Масленичной недели", показывая всем свой оригинальный, неповторимый, яркий наряд.

Стартует колонна в 11 часов 40 минут от КДЦ "Юбилейный". К участию в карнавале приглашают всех желающих, сообщают организаторы.