Российские керлингисты победили сборную Китая в Пхенчхане

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Российская сборная по керлингу одержала на Олимпиаде в Пхенчхане третью победу подряд в соревнованиях смешанных команд.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова в четвертом туре Игр победили китайский дуэт Ба Дэсинь/Ван Жуй. Встреча завершилась со счетом 6:5, сообщает Спорт Экспресс.

По итогам четырех матчей на счету россиян теперь три победы и одно поражение. Результаты других матчей: Швейцария — Норвегия — 5:6, США — Южная Корея — 1:9, Канада — Финляндия — 8:2.

В пятом туре российской команде будет противостоять пара из Южной Кореи. Встреча начнется 10 февраля в 3 часа 5 минут по московскому времени.