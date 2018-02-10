Тюмень примет Всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

фото организаторов хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

В Тюмени отборочный турнир Red Bull Шлем и Краги пройдет на катке "Звездный Полюс" (парковка ТРЦ "Сити молл") 11 февраля в 10 часов. Для участия соберутся 32 команды со всей Тюменской области.

Как сообщают организаторы, принять участие в турнире дворовых хоккейных команд может каждый. Для этого нужно собрать свою команду, зарегистрироваться на сайте, выйти на лед и доказать точно таким же парням из соседнего двора, что именно твоя команда достойна поездки на национальный финал, который пройдет в Москве 5 марта. Правила соревнований просты: шесть игроков в команде, игра на время по схеме "четыре на четыре" и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград. Победители этапов примут участие в национальном финале.

Еще полвека назад в хоккей играли везде, где был лед, свежий воздух и болельщицы. Сутки напролет парни проводили в баталиях, сражаясь в хоккейных коробках во дворах и школах. Сейчас хоккей ушел в закрытые помещения, где ветер подменяется кондиционерами, а солнце – прожекторами. "Red Bull Шлем и Краги" возрождает хоккейные традиции.