up

10.02.2018 суббота

USD 58,1718

EUR 71,3943

В Тюмени -10..-12 С 1 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюмень примет Всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

19:33 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото организаторов хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

В Тюмени отборочный турнир Red Bull Шлем и Краги пройдет на катке "Звездный Полюс" (парковка ТРЦ "Сити молл") 11 февраля в 10 часов.  Для участия соберутся 32 команды со всей Тюменской области.

Как сообщают организаторы, принять участие в турнире дворовых хоккейных команд может каждый. Для этого нужно собрать свою команду, зарегистрироваться на сайте, выйти на лед и доказать точно таким же парням из соседнего двора, что именно твоя команда достойна поездки на национальный финал, который пройдет в Москве 5 марта. Правила соревнований просты: шесть игроков в команде, игра на время по схеме "четыре на четыре" и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Серия хоккейных соревнований необычного формата "четыре на четыре" пройдет в восьми городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград. Победители этапов примут участие в национальном финале. 

Еще полвека назад в хоккей играли везде, где был лед, свежий воздух и болельщицы. Сутки напролет парни проводили в баталиях, сражаясь в хоккейных коробках во дворах и школах. Сейчас хоккей ушел в закрытые помещения, где ветер подменяется кондиционерами, а солнце – прожекторами. "Red Bull Шлем и Краги" возрождает хоккейные традиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: хоккей

Последние новости

22:16 Тюменцы назовут лучших производителей пельменей и вареников Фото
19:52 Тюменцы блеснут на молодежном Кубке мира по ЧКГ
19:33 Тюмень примет Всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги
19:07 ТюмГУ проводит конкурс портфолио для обучения в аспирантуре
19:04 В Тюменской области реализуется комплексный подход к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса
18:45 В Ялуторовске задержали мошенника с телефоном
18:24 Тюменцев научат управлять денежными потоками
18:11 Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера
18:00 10 февраля - события дня
17:49 Профилактическая акция "Онкопатруль" проходит под девизом "Мы можем! Я могу!"
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

Владимир Якушев поздравил авиаторов с праздником

Владимир Якушев: финалисты конкурса "Лидеры России" - настоящие патриоты

Политика

Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Экономика

В Тюменской области реализуется комплексный подход к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса

В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

Новая гостиница откроется в Вагайском районе

Общество

Тюменцы назовут лучших производителей пельменей и вареников

Тюменцы блеснут на молодежном Кубке мира по ЧКГ

ТюмГУ проводит конкурс портфолио для обучения в аспирантуре

Спорт

Тюмень примет Всероссийский хоккейный турнир Red Bull Шлем и Краги

Двадцать восемь команд выйдут на старт уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Российские керлингисты победили сборную Китая в Пхенчхане

Происшествия

Житель Ишима за фальшивое удостоверение отработает часы

В Тюмени ликвидировали наркопритон

В Тюмени мужчину подозревают в краже кошелька из женской сумки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+