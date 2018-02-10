Пять победителей Олимпиады-2018 выявят 10 февраля

Фото с сайта rc-texas.pp.ua

Пять комплектов наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в первый день игр, сообщает агентство "Интерфакс".

На 12 часов 15 минут запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом и 7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.

В 15 часов начнутся финальные заезды по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 м. В олимпийскую заявку российской команды на Игры-2018 попали шорт-трекисты Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов.

В 16 часов стартуют заезды по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 м. По сообщению Союза конькобежцев России, олимпийскую команду страны представит Наталья Воронина.

В 16 часов 15 минут стартует женская спринтерская гонка (7,5 км) по биатлону. В составе олимпийской сборной России заявлена Татьяна Акимова.

В 17 часов 35 минут будет дан старт в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин (средний трамплин). В финал прошли все четыре россиянина: Евгений Климов в квалификационных прыжках с 90-метрового трамплина занял 12 место, Денис Корнилов – 28, Алексей Ромашов – 34, Михаил Назаров – 41.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря 2017 года принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартовали в Пхенчхане 9 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.