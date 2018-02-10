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Российские чемпионы Олимпийских игр обратились в поддержку паралимпийцев

16:47 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта mtdata.ru

Олимпийские чемпионы из России направили президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу открытое письмо с просьбой допустить российских паралыжников и парабиатлонистов до участия в Играх в Пхенчхане, сообщает "Интерфакс". 

У себя в Instagram об этом написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

"Для нас всех было огромным разочарованием узнать о допуске наших паралимпийцев без мужчин из сборной команды по лыжным гонкам и биатлону. Мы не можем согласиться с этим решением. Мы за чистый спорт и поддерживаем политику по наказанию нечистых спортсменов, но в данной ситуации ни у Романа Петушкова, ни у его товарищей по команде нет ни одного замечания или намека на нечестную игру", - сказано в тексте письма.

"Обращаемся к Вам с огромным волнением и уважением к Вам, как к человеку, который стоит во главе такого нужного и замечательного движения, которому выпала честь защищать честь и права людей, которые потом и кровью заслужили право выступать на Играх и преступить через свою боль, страдания для достижения своей цели. Мы гордимся спортсменами-паралимпийцами и просим Вас сделать все возможное, чтобы наши соотечественники во главе с Романом Петушковым могли выступить на Играх в Корее в марте 2018 года", - говорится в документе.

Под коллективным письмом подписались Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Светлана Хоркина, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Алина Кабаева, Александр Карелин, Роман Костомаров, Елена Исинбаева, Михаил Мамиашвили, Алексей Немов, Вячеслав Фетисов, Маргарита Мамун, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Светлана Журова, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Вячеслав Фетисов и другие.

Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России выступать Паралимпиаде-2018 лишь в пяти видах спорта; при этом они должны появляться на состязаниях в нейтральной форме и без национальной символики. В общей сложности российские паралимпийцы получили меньше 50 лицензий.

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Теги: Международный паралимпийский комитет , Олимпийские игры , Паралимпийские игры

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