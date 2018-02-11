Тюменцы могут стать участниками крупнейшего IT-форума

скриншот с сайта ekbstartupday.ru

Форум информационных технологий "EkbStartupDay" состоится в Ельцин-центре в Екатеринбурге 18 февраля. Ожидается, что в нем примут участие более 800 человек.

Это мероприятие проводится ежегодно. Представителей успешных IT-компаний, инвесторов и стартапов ждет насыщенная программа.

Гости форума узнают о последних трендах в сфере IT, получат консультацию лидеров отрасли, а также смогут найти в свой проект гарантированные инвестиции.

Участники из Тюмени смогут отправиться на форум бесплатно - Тюменский технопарк организует автобус. Отъезд 18 февраля в 5 утра. Зарегистрироваться на форум можно на сайте, пишет "Тюменская область сегодня".