Московская опера выступит в Тюмени

Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова выступит в тюменской филармонии. Фото ТКТО

Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова представит спектакль по опере Дж. Верди "Травиата" и комическую оперу Дж. Россини "Севильский цирюльник" на сцене тюменской филармонии 28 февраля и 1 марта.

"Ярким краскам в этой постановке предпочтен черный цвет. "Травиата" в Новой Опере не романтическая история любви, а трагический рассказ о ее гибели. Этот спектакль обнажает разрыв века нынешнего и века минувшего", - гласит синопсис спектакля "Травиата", опубликованный на сайте тюменского концертно-театрального объединения.

После легендарной "Травиаты" москвичи представят оперный шедевр Дж. Россини "Севильский цирюльник", который приготовили этот россиниевский шедевр специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби.

"Я доверился Россини и следую только за ним. Это итальянская опера о жизнелюбии, ибо автор ее, как никто, любил жизнь. В ходе постановки зрители будут вовлечены в эти невообразимые интриги, а когда все закончится, должно остаться ощущение большого оптимизма и жизненной энергии", - цитирует пресс-служба ТКТО режиссера.

Театр Новая Опера им. Е.В. Колобова – относительно молодой, но уже признанный храм классического искусства, на сцене которого регулярно ставятся как знаменитые оперные произведения, так и современные спектакли. ⠀

Новая Опера уделяет особое внимание тому, чтобы ее постановки были свежи и оригинальны. Смелое новаторство и бесконечный творческий поиск – таков секрет мировой популярности столичного театра. Зрители отмечают высокое мастерство солистов, оркестра и хора.

Коллектив Новой Оперы приедет в Тюмень по программе "Гастроли ведущих российских театров в регионах России".