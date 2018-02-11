Более семи тысяч тюменцев вышли на "Лыжню России"

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Более 7 тыс. жителей города стали участниками массовых соревнований "Лыжня России" в Тюмени, сообщает АСН "Тюменская арена".

Акция "Лыжня России" стартовала единовременно в 73 регионах страны. Традиционный праздник спорта для тюменцев провели на стадионе аграрного университета Северного Зауралья. Здесь организовали полевую кухню и торговые точки, и каждый мог в прохладную погоду подкрепиться и выпить горячего чая. Звучали песни о спортивных победах, информация о воспитанниках учреждений дополнительного образования, постигают секреты разных видов, и о тех сибиряках, кто добился призовых успехов на международных соревнованиях и был наставником титулованных атлетов.

"Лыжни России" проходит уже в 36 раз. На торжественном открытии физкультурного праздника тюменцев приветствовали директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин и призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Также всех с началом массовых стартов поздравила заместитель главы города Вера Соловьёва.

"Более семи тысяч сибиряков сегодня зарегистрировались для участия в этом замечательном празднике. Мы понимаем, что Тюмень – это не только город самого комфортного проживания, но и он должен быть самым спортивным. Я хочу сказать, что по итогам 2017 года в части комплекса ГТО наша область признана одной из лучших. Поэтому и сегодняшний праздник покажет, что сибиряки крепки духом, здоровы и всегда готовы в спорте демонстрировать самые высокие показатели физической готовности. Всем желаю замечательного настроения и легкой лыжни", - обратилась к атлетам Вера Соловьёва.

Праздник начался с VIP-забега с участием представителей органов государственной власти, депутатов, титулованных спортсменов и руководителей различных организаций. Все преодолевали 1 км. Интересно, что первым финишировал директор департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени Евгений Хромин. Затем стартовали на таком же отрезке трудовые коллективы, семейные команды, школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также все желающие стать участником "Лыжни России".

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Среди других выделялись фанаты зимнего закаливания, вышедшие на дистанцию в летнем одеянии, а после финиша "моржи" еще и с удовольствием обливались водой из ведер. Дружно прокатились по трассе и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного училища. Некоторые продемонстрировали хорошие лыжные навыки. И среди будущих военных инженеров выделялись темной кожей представители африканских стран, которые тоже кое-чему уже научились для выступления в популярном зимнем виде спорта. Даже воспитанники детских садов не остались без дела. Еще до торжественного открытия они с восторгом выступали в "Веселых стартах", включавшие множество эстафет, и своих малышей горячо поддерживали их родители и болельщики.