Тюменцы массово вышли на "Лыжню России 2018"

ЦСП 72

Свыше 7 тыс. тюменцев приняли участие в "Лыжне России 2018".

Массовая гонка состоялась на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

"Это не просто соревнования, это настоящий спортивный праздник, который сегодня проходит по всей стране. А в Тюменской области массовые старты одновременно проходят в центре "Жемчужина Сибири", в Ишиме, Тобольске", - отметил директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

Он пожелал тюменцам получить максимум удовольствия от гонки, от хорошей погоды, от природы, от этого дня. Дмитрий Грамотин сам принял участие в забеге, как и легенда советского спорта Владимир Чебоксаров. В прекрасном настроении на лыжню вышла посол ГТО в нашем регионе Наталья Проскурякова.

На стадион прибыл и соболь Феликс - талисман грядущего этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени в марте. Феликс поддерживает не только биатлон, он давно стал символом тюменского спорта и очень любим горожанами и жителями области. Сегодня Феликс не встал на лыжи, но поднял настроение и взрослым, и детям, сообщает пресс-служба ЦСП72.