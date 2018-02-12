Рассерженный тоболяк повредил автомобиль своей знакомой

ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого автомобиля, задержали в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась женщина, у которой повредили автомобиль. Ущерб составил более 8 тыс. рублей.

В гости к потерпевшей зашел знакомый, с которым они поссорились. На улице разозлившийся мужчина повредил чужой автомобиль. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 26-летний мужчина, он свою вину признал полностью.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.