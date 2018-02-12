Медики скорой помощи спасли женщину от инсульта

фото ИА "Тюменская линия"

58-летней жительнице Тюмени, у которой произошел инсульт, бригада скорой помощи оказала своевременную помощь 10 февраля.

Поздним вечером женщина почувствовала головокружение, слабость и онемение в левой руке и ноге, после чего упала без сознания. Очнувшись, вызвала скорую. Проведя диагностику, бригада скорой в экстренном порядке госпитализировала пациентку с подозрением на инсульт в сосудистый центр областной клинической больницы № 2. Сейчас женщина получает необходимое лечение.

Всего 1 тыс. 672 жителям Тюмени и Тюменского района фельдшеры скорой оказали помощь 10 и 11 февраля. В стационары доставлены 580 пациентов. 701 вызов передан в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Врачи оперативного отдела провели 278 телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Бригады скорой спасли 63 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 9 пациентам в состоянии комы, шока, 40 – с острым коронарным синдромом, 14 – с нарушением мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.