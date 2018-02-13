Российские ученые нашли альтернативу хлорированию воды

Новый способ очистки воды разработали ученые из Санкт-Петербурга/фото Минобрнауки РФ

На смену хлору для обеззараживания воды должен прийти феррат натрия. К такому выводу пришли специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – вуза-участника проекта 5-100, которые разработали уникальное устройство комплексной очистки воды.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ, устройство представляет собой электролизный агрегат, работающий с помощью инновационного реагента феррата натрия. Как пояснила главный научный сотрудник лаборатории "Мехатроника" СПбПУ Ани Петкова, феррат натрия способен разлагать многие токсичные химические вещества до малотоксичных продуктов, а также вызывать гибель микроорганизмов, оказывая дезинфицирующее действие. Ученые Политеха утверждают, в отличие от хлора, оставляющего после себя остаточные хлорорганические соединения, новый реагент в процессе очистки воды не образует токсичных веществ.

Исследователи полагают, что применение этого устройства позволит значительно снизить стоимость процесса очистки воды. "Для обеззараживания одного литра питьевой воды летом необходимо лишь 0,5 граммов феррата натрия вместо 4,5 граммов хлора, а в холодное время года потребуется 0,2 граммов феррата вместо 2 граммов хлора", ‒ подсчитала Ани Петкова, добавив, что необходимая доза реагента снижается приблизительно в 10 раз. По ее словам, разработанное устройство может быть применимо как для подготовки питьевой воды, так и для обеззараживания промышленных и бытовых стоков. Особую актуальность он приобретает для использования в местах, где основным требованием к сточным водам является отсутствие хлора. "Хлором по нормативным актам нельзя обрабатывать воды, сливаемые в естественные водоемы, так как он обладает длительным последействием и образует токсичные соединения при взаимодействии с органикой в реках и водоемах. Такой проблемы нет с ферратом, так как он быстро реагирует и разлагается до нетоксичных продуктов, что позволяет сливать обработанные им воды в естественные водоемы", ‒ отметила Ани Петкова. Испытания ученых Политеха показали также, что феррат может нейтрализовать хлор в уже очищенной воде.

Специалисты Политеха апробировали очистку раствором феррата натрия ливневых вод и вод кислых карт с полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор" (Тосненский район Ленинградской области). Результаты показали, что феррат натрия способен справляться с такими серьезными загрязнениями, как нефтепродукты и их производные, азот-, фосфор-, серосодержащие вещества, цианиды, аммиак, тяжелые металлы и другие загрязнители в промышленных стоках и водоемах.