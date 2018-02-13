Автомобиль Tesla летит на Марс

Автомобиль Tesla Roadster летит на Марс/фото "Метеовести"

Первый "космический автомобиль" Tesla Roadster, принадлежащий Илону Маску, основателю компании SpaceX был запущен в космос 8 февраля. Эта машина была выведена на орбиту Земли и отправлена в путешествие к Марсу тяжелой ракетой Falcon Heavy.

Как сообщают "Метеовести", вскоре после запуска выяснилось, что эти надежды не оправдались – специалисты компании заявили, что траектория полета автомобиля уведет его в сторону пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Однако 11 февраля популярный блогер и астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл заявил: "Орбита, уводившая "Tesla" в пояс астероидов, была вычислена с ошибкой. Специалисты SpaceX неправильно использовали некоторые параметры для ее расчета, что вполне объяснимо, так как для компании, продающей ракеты, важнее само значение этих параметров, а не то, как их нужно использовать."

Как показывают расчеты Макдауэлла, на самом деле "Tesla" станет первым автомобилем, который достигнет окрестностей красной планеты за всю историю освоения космоса. Он долетит до орбиты Марса в июле 2018 года, и пролетит на расстоянии в примерно 110 млн километров от поверхности планеты.