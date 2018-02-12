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В Тюмени назвали победителя #сарафаннойлыжни  

16:10 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Наталья Климова стал победителем #сарафаннаялыжня/фото департамента по спорту администрации Тюмени

Наталья Климова за самое большое количество репостов #сарафаннаялыжня получила главный приз от организаторов. 

"Очень здорово, что мы выиграли, но все еще не верится, если честно.  Хотя сыновья были уверены, что смартфон будет наш. Вообще мы постоянно участвуем в разных конкурсах, поэтому решили присоединиться и к "Сарафанной лыжне". Муж сочинил стихотворение, а я разместила его на своей странице. Ну и, конечно, мы попросили всех своих друзей нам помочь - сделать репост. А затем уже и друзья друзей подхватили эстафету!", - поделилась победитель конкурса.

В преддверии массовых лыжных стартов, которые прошли 10 февраля, в Тюмени проходила масштабная акция #сарафаннаялыжня!  Для участия необходимо было с помощью "сарафанного радио" распространить информацию о мероприятии посредством постов, призывов, размещенных на своих страничках в социальных сетях под #сарафаннаялыжня. За 15 дней народная молва широко разнесла по просторам Интернета весть о грядущем спортивном событии и интригующей акции под хэштегом #сарафаннаялыжня.  Участниками "Лыжни России" стали около 11 тыс. жителей Тюменской области, сообщает департамент по спорту администрации Тюмени. 

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Теги: Лыжня России

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