Тюменец Вадим Довбыш представит регион на московском форуме "Наставник"

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Проект тюменца Вадима Довбыша "Путь технологического предпринимателя от идеи к востребованному start-up проекту" вошел в шорт-лист проектов Всероссийского форума "Наставник", который пройдет в Москве с 13 по 15 февраля.

Председатель региональной общественной организации развития молодежных инновационных проектов "Клуб УМНИКов Тюменской области" Вадим Довбыш представит регион на московском форуме. Делегация Тюменской области регистрировала на рассмотрение 47 проектов по наставничеству по пяти номинациям. В шорт-лист престижного форума вошел только один тюменский проект в номинации "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве".

Вадим Довбыш рассказал, что 13 и 15 февраля на открытом форуме в Москве конкурсанты представят свои проекты. Всего в шорт-лист вошло 102 работы, из них 20 в номинации тюменца. Проект "Путь технологического предпринимателя от идеи к востребованному start-up проекту" набирает обороты – его промежуточные результаты впечатлили жюри.

"Мы организация, которая занимается развитием инновационных проектов в данном направлении с 2011 года. А именно эта практика - "Путь технологического предпринимателя...." - реализуется с 2017 года. Ее первые результаты можно будет подводить к концу 2018 года. На конкурс мы подавали проект практики, включающий цели, задачи, план мероприятий описание самой программы наставничества и многое другое", - пояснил Вадим Довбыш.

Все проекты участвуют заочно: эксперты знакомятся с проектами и дают им оценку, а после называют тройку лидеров. Их имена должны опубликовать на сайте федерального Агентства стратегических инициатив 13 февраля. 14 февраля на закрытом форуме выступят только финалисты. Ожидается, что форум "Наставник" посетит президент России Владимир Путин.

По итогам Всероссийского конкурса участники смогут обменяться лучшими практиками наставничества на форуме "Наставник" Уральского федерального округа 20 февраля в Екатеринбурге. Более подробную информацию о форуме можно найти на сайте Агентства стратегических инициатив.

Лина Орлова