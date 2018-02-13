Оленей, косуль и кабанов кормят кукурузой

Столовые для копытных организовали на "Земле леопарда"/фото нацпарка "Земля леопарда"

Более 30 тонн кукурузы и 300 тюков соломы для оленей, косуль и кабанов заготовили сотрудники национального парка "Земле леопарда".

Подкормка диких копытных началась в северном районе "Земли леопарда". На самом заснеженном участке нацпарка специальные площадки уже пополнились кукурузой и соломой – зимними лакомствами оленей, косуль и кабанов. От численности именно этих животных зависит благополучие редчайших кошек Приморья. Корма выкладываются государственными инспекторами нацпарка на специальных подкормочных площадках. Всего для северного участка "Земли леопарда" используют более 30 тонн кукурузы и 300 тюков соломы. А к весне в меню травоядных войдет и соль. После специальной подготовки это лакомство будет размещаться как на специальных солонцах, так и на подкормочных площадках вместе с другими кормами.

Появление корма в таких столовых зимой – хорошие новости и долгожданное событие для лесных обитателей. Об этом говорит их высокая концентрация вокруг звериных закусочных. На завтрак, обед, ужин и даже ночной перекус в такие места стягиваются сотни животных. Поэтому получить несколько удачных фотографий своих подопечных для специалистов нацпарка не составляет труда.

фото национального парка "Земля леопарда"

"Сегодня из-за наличия снега подкормка актуальна именно в северной части национального парка, – подчеркнул заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по лесохозяйственной службе Георгий Лихачев. – Поэтому, пока на малоснежных южных участках нам приходится контролировать ситуацию с пожарами, на север мы в оптимальных объемах завозим корм для копытных. Это позволит удержать их на охраняемой территории, где животных защищают от всех видов охоты и браконьерства, а также поможет в деле сохранения редких кошек".

В первую очередь подкормка рассчитана на экстремальные периоды, когда выпадает много снега. Животные уже приучены к основным подкормочным площадкам, поэтому к началу весны, наиболее снежному времени в Приморье, они смогут найти здесь поддержку.

Специалисты отмечают, что проведение биотехнических мероприятий направлено исключительно на поддержание сил копытных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".